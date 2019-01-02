Xiaomi представит телевизоры нового поколения

Xiaomi очень скоро представит свои телевизоры Mi следующего поколения. В преддверии официального анонса, предстоящие модели серии Xiaomi Mi TV 5 были замечены на веб-сайте сертификации 3C.

Два варианта телевизора были сертифицированы под номерами моделей L65M5-5A и L65M5-5S. Это говорит о том, что бренд впервые представит серию Xiaomi Mi TV 5 с двумя моделями - Xiaomi Mi TV 5A и Mi TV 5S. К сожалению, сертификация не показала ничего относительно спецификаций будущих телевизоров Mi. Однако, поскольку эти устройства только что сертифицированы, мы можем ожидать, что бренд официально представит телевизоры в ближайшее время.