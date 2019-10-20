Xiaomi представляет 34-дюймовый изогнутый игровой монитор

Два новых дисплея Xiaomi были официально анонсированы в Китае. Дисплеи будут двух размеров: 34-дюймовая версия UltraWide и 24-дюймовая обычная широкоэкранная модель Full HD LED. UltraWide будет частью линейки Xiaomi Mi Surface Display и будет иметь соотношение сторон 21: 9 с разрешением 3440 × 1440 (WQHD) и кривизной 1500R, с интегрированной поддержкой FreeSync и частотой обновления 144 Гц с временем отклика 4 мс (GtG).

С точки зрения качества изображения, Xiaomi Mi Surface Display предлагает покрыть 121% цветовой гаммы sRGB . Подставка, имеет функцию регулировки высоты и позволяет поворачивать дисплей. Наряду с Mi Surface Display, Xiaomi выпускает традиционный широкоэкранный монитор формата 16: 9 с диагональю 23,8 дюйма. Mi Display будет иметь светодиодную панель Full HD и угол обзора до 178 градусов. Дисплей имеет очень тонкие рамки и встроенную подставку. Однако на Mi Display подставка не регулируется.

Цена

Оба дисплея будут доступны в Китае с 21 октября. После запуска 34-дюймовый Mi Surface Display будет стоить 2499 иен, 24-дюймовый дисплей Mi будет стоить 699 иен.