Xiaomi привезла в Россию телевизоры по очень низким ценам

2019-06-19, Автор - Марсель Гарипов; [69]
Компания Xiaomi объявила об официальном старте продаж своих телевизоров на российском рынке. Всего будут доступны три модели: Mi TV 4A 32”, Mi TV 4S 43” и Mi TV 4S 55”. В этой статье мы написали все преимущества телевизоров Xiaomi, а также, как их можно приобрести с максимальной выгодой.

Телевизоры Xiaomi и до этого можно было приобрести в России у серых продавцов. В таком случае у вас не было гарантии, вся система не имела русского языка, да и сами модели стоили дороже. Сейчас же мы имеем совсем иную картину. Все телевизоры адаптированы для российского рынка и работают на операционной системе PatchWall Mi TV OS, в которую интегрированы такие сервисы как: YouTube, ivi, Okko, КиноПоиск, MeGoGo, 24часаТВ, TVZavr, МегаФон ТВ, Rutube, СТС, Амедиатека, SPB TV, Neverthink и Red Bull TV. Также все модели поддерживают работу с умным помощником Google Assistant, оснащены технологией Dolby Atmos, и имеют доступ к 700 000 часов контента.

Xiaomi Mi TV 4A 32”

Xiaomi Mi TV 4A 32” — это самый доступный телевизор в линейке. Он имеет диагональ на 32 дюйма с HD разрешением и частотой обновления в 60 Гц. Вся система работает на процессоре Cortex-A53 1,2 ГГц с 1 Гбайт оперативной памяти и 4 Гбайт внутренней. Mi TV 4A также имеет двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 4.2 DLE. Сам корпус телевизора изготовлен из пластика и весит всего 3,96 кг.

Xiaomi Mi TV 4S 43”

Xiaomi Mi TV 4S 43” представляет собой более продвинутую модель с IPS дисплеем на 43 дюйма и разрешением 3840×2160 пикселей. Данный телевизор работает на процессоре Cortex-A53 1,5 ГГц с 2 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт внутренней. Касательно разъемов, то здесь мы имеем x3 HDMI и x3 USB. За качественное звучание здесь отвечают два динамика с мощностью по 8 Вт.

Xiaomi Mi TV 4S 55”

Mi TV 4S 55” — это самый большой телевизор Xiaomi, который только можно официально прибрести. Он имеет 55-дюймовый дисплей с IPS матрицей и разрешением 3840×2160 пикселей. Максимальная яркость экрана составляет 300 нит, а углы обзора достигают 178 градусов. Mi TV 4S 55” использует тот же процессор Cortex-A53 1,5 ГГц, что и Mi TV 4S 43” с 2 Гбайт оперативной памяти и 8 Гбайт внутренней. По звуку не будет никаких нареканий, ведь в данной модели установлены стереодинамики мощностью по 10 Вт.

Цены

Все телевизоры Mi TV будут доступны для покупки уже 25 июня. Цены за Mi TV 4A 32”, Mi TV 4S 43” и Mi TV 4S 55” составят 11 990 рублей, 22 990 рублей и 33 990 рублей соответсвенно. Но если вы успеете приобрести один из телевизоров с 25 июня по 5 августа, то он вам обойдется по еще более гуманным ценам: 9 990 рублей, 19 990 рублей и 29 990 рублей. Все модели будут доступны в официальном онлайн-магазине Mi.com, в сети Официальных магазинов Mi Store, в DNS и «Беру».


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