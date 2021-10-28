Xiaomi продала более 240 миллионов телефонов Redmi Note по всему миру

Во время сегодняшнего мероприятия, посвященного Redmi Note, Лу Вейбинг, генеральный менеджер бренда Redmi, сообщил, что серия Redmi Note была продана более 240 миллионов единиц по всему миру.

До этого она составляла 140 миллионов в ноябре прошлого года и 100 миллионов в октябре 2019 года. Таким образом, за последние 5 месяцев Xiaomi удалось продать 40 миллионов единиц - это в среднем 8 миллионов в месяц.

Глобальному расширению способствует постоянно растущая розничная сеть Xiaomi - к концу этого месяца в мире будет 10 000 магазинов Xiaomi, сказал Лу Вейбинг, который также является президентом международного подразделения. Сообщается, что 10-тысячным магазином станет Shenzhen Happy Harbour Store. Компания нацелена на 80-ное покрытие округов Китая, некоторые регионы уже покрыты на 100%