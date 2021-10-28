Xiaomi продала более 240 миллионов телефонов Redmi Note по всему миру

До этого она составляла 140 миллионов в ноябре прошлого года и 100 миллионов в октябре 2019 года. Таким образом, за последние 5 месяцев Xiaomi удалось продать 40 миллионов единиц - это в среднем 8 миллионов в месяц.
Глобальному расширению способствует постоянно растущая розничная сеть Xiaomi - к концу этого месяца в мире будет 10 000 магазинов Xiaomi, сказал Лу Вейбинг, который также является президентом международного подразделения. Сообщается, что 10-тысячным магазином станет Shenzhen Happy Harbour Store. Компания нацелена на 80-ное покрытие округов Китая, некоторые регионы уже покрыты на 100%