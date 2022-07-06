Xiaomi продала миллион смартфонов Poco C31 Компания Xiaomi отчиталась об успехах выпущенного прошлой осенью бюджетного смартфона Poco C31. Чуть больше чем за девять месяцев продаж аппарат разошелся в количестве миллиона устройств. Очевидно, что ключевой причиной успеха стала невысокая цена смартфона – 105 долларов за базовую версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Аппарат также оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью eMMC 5.1, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тройной основной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, защитой от влаги согласно степени P2i, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Очевидно, что ключевой причиной успеха стала невысокая цена смартфона – 105 долларов за базовую версию с 3 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти. Аппарат также оснастили 6,5-дюймовым IPS-экраном с разрешением HD+, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G35, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью eMMC 5.1, фронтальной камерой разрешением 5 Мп, тройной основной камерой с модулями на 13 Мп, 2 Мп и 2 Мп, защитой от влаги согласно степени P2i, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 10 Вт. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Вчера 22:20 . Продукт - Poco C31

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