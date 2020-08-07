Xiaomi продвигает обновление MIUI 12

Компания усердно продвигает обновление MIUI 12 для своих устройств. Уже сейчас значительная часть смартфонов компании должны получить новое обновление. Второй этап развертывания должен быть завершен к сентябрю. Xiaomi добавляет еще одно устройство в Redmi S2, который вышел в 2018 году с Android 8.1 Oreo и был обновлен до Android 9 Pie с MIUI 11. Новое обновление по-прежнему основано на Android 9 Pie и имеет номер версию программного обеспечения V12.0.4.0.PEFCNXM. Размер обновления составит 837 Мб. MIUI 12 принесет множество новых функций и исправлений безопасности.

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