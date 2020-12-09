Xiaomi работает над изогнутым монитором

Китайская компания Xiaomi активно расширяет свой портфель устройств, добавляя новые гаджеты в сегменте бытовой техники. Более того, компания уже добавила в свой ассортимент дисплеи, мониторы и игровые мониторы — это произошло еще в прошлом году. В октябре 2019 года китайский технический гигант выпустил 34-дюймовый игровой монитор Xiaomi Mi Surface. Это был первый опыт компании и имел разрешение 3440x1440 пикселей с соотношением сторон 21:9. Этот дисплей был в первую очередь ориентирован на геймеров и предлагал панель с высокой частотой обновления, а теперь производитель хочет выпустить устройство с изогнутой матрицей, которая будет обладать теми же преимуществами. Странное решение, особенно на фоне того, что большинство компаний от изогнутых мониторов напрочь отказались.