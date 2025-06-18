Xiaomi раскрыла параметры планшета Redmi K Pad

Компания Xiaomi раскрыла новую порцию подробностей о компактном планшете Redmi K Pad, официальная презентация которого состоится на следующей неделе. Итак, устройство оснастят цельнометаллическим корпусом в чёрной, фиолетовой и зелёной расцветках, 8,8-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 3K и соотношением сторон 16:10, топовым 3-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9400+ c максимальной частотой 3,63 ГГц и графикой Mali-G925 Immortalis MP12, системой жидкостного охлаждения с площадью охлаждающего модуля 12050 мм², сверхтонкими двойными динамиками с четырьмя звуковыми катушками, двумя линейными двигателями оси X, двумя портами USB-C и батареей ёмкостью 7500 мАч.