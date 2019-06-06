Xiaomi раскрывает больше подробностей о подэкранной селфи-камере

Оппо и Xiaomi недавно продемонстрировали рабочие прототипы камер под экраном, что позволило им избавиться от вырезов и меток, сохранив целостность дисплея.

Теперь Xiaomi раскрыла более подробную информацию о том, как на самом деле работает камера. Вкратце, область отображения над объективом камеры становится прозрачной, когда активируется фронтальная камера, что позволяет свету проникать.

Компания заявляет, что использует технологии, которые были разработаны внутри компании, а прозрачная область состоит из «специального стекла с низким коэффициентом отражения и высоким коэффициентом пропускания». Когда вы не используете камеру, прозрачный дисплей работает так же, как обычный, поэтому вы можете просматривать свой контент в полном объеме.

Прототип использует 20 МП камеру, где прозрачный дисплей также служит объективом. Этот подход позволяет не ограничиваться размером выемки и поместить датчик большего размера для более высокого качества изображения.