Xiaomi решила заняться производством мониторов

Китайская компания Xiaomi уже давно выпускает телевизоры и ноутбуки, а теперь решила освоить новое направление — производство мониторов для компьютеров.

По информации китайских источников, первая модель монитора уже готовится к выпуску. Известно, что «первопроходец» получит экран с диагональю 23,8 дюйма и разрешение 2К.

К сожалению, больше никаких подробностей нет. Но источники предполагают, что Xiaomi может выделить свой монитор на фоне других современным дизайном с тонкими рамками и полезными функциями вроде беспроводной зарядки для смартфонов, встроенной в подставку. Но пока это всего лишь их предположения.

Еще одним плюсом монитора (как и других продуктов Xiaomi) станет его стоимость: новинке приписывают ценник до $120. Когда монитор будет готов и появится в продаже — пока неизвестно.