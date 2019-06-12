Xiaomi с помощью голосования среди пользователей выбирает новые функции MIUI

Компания Xiaomi во время работы над новой версией фирменной оболочки MIUI решила узнать пользователей, какие нововведения и функции для них являются приоритетными.

Голосование проходит в китайской соцсети Weibo. Здесь пользователи могут выбрать одну из четырех предложенных функций. Первая — это улучшенный буфер обмена, позволяющий копировать информацию в любое приложение или даже на компьютер. Вторая функция — цифровая фоторамка на экране смартфона, которая будет отображать выбранные снимки, как в слайд-шоу. Третий вариант — взаимная передача файлов и приложений на разных смартфонах. И, наконец, четвертая функция отвечает за безопасность гаджета. Она предусматривает ввод пароля при каждом включении или перезагрузке устройства, чтобы его не пришлось полностью отключать в случае кражи.

На данный момент в голосовании уже приняли участие около 70 тысяч человек. Большинство (около 55%) отдало свои голоса за последнюю функцию. Три остальных варианта в среднем набрали по 15%.