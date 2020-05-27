Xiaomi сделает упор на 5G

Компания Xiaomi, которая на текущий момент является чуть ли не самой популярной на рынке смартфонов и прочей электроники, заявила о том, что перестает делать упор на гаджеты с модулем 4G, так как это уже прошлый век и теперь пользователи хотят себе смартфоны, планшеты и ноутбук с модулем 5G. Пока что, конечно, сами сети пятого поколения недоступны для пользователей, так как сотовые операторы еще не успели перейти на этот формат, плюс не все операторы готовы к покрытию территорий этой технологией. Но, очевидно, в ближайшем будущем компании будут делать на этом упор, так что в Xiaomi приняли решение полностью переходить на новые сотовые сети пятого поколения во всех своих будущих гаджетах. Это весьма интересная новость, верно?