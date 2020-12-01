Xiaomi сместила Apple с пьедестала

С учетом всего, что произошло в этом году, можно подумать, что рынок смартфонов резко изменился за последние несколько месяцев. Кто-то, возможно, ожидал, что Huawei утонет после всех этих санкций и запретов со стороны правительства США, а Apple вернет себе трон в плане мировых продаж с новыми флагманами. Но рынок смартфонов в целом немного сократился, и Huawei действительно потеряла долю рынка, но этого оказалось недостаточно для восстановления Apple в топе по продажам. Фактически, компания из Купертино опустилась еще ниже, что позволило Xioami, наконец, занять желанное место под номером 3. Да, китайский производитель, о котором никто не слышал ещё лет восемь назад, сейчас занимает третье место по количеству проданных смартфонов за год.

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