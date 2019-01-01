Xiaomi снижает цены на телевизоры

Xiaomi объявила о снижении цен на некоторые модели телевизоров в Индии.

Mi LED Smart TV 4A 32 теперь будет доступен по цене 12 499 рупий (179 долл. США) по сравнению с 13 999 рупий (201 долл. США). Mi LED TV 4C PRO 32 теперь будет доступен по цене 13 999 рупий (201 долл. США) по сравнению с предыдущими 15 999 рупий (229 долл. США). Падение цен связано с изменением государственных налогов на телевизоры размером до 32 дюймов с 28% до 18%. Компания Xiaomi также снизила стоимость Mi LED TV 4A PRO 49 с 31 999 рупий (459 долл. США) до 30 999 рупий (445 долл. США). Это связано с изменением курса доллара США в Индии, который неуклонно снижался в течение последнего месяца.