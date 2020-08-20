Xiaomi создала очень быструю зарядку

На рынке смартфонов ничего нового не происходит уже достаточно долго, особенно если учитывать, что производители удивляют пользователей исключительно производительностью процессора, дисплеями или камерами. Но в последнее время появилась мода на быстрые зарядки, что достаточно приятно — можно поставить гаджет на короткий промежуток времени, получить море удовольствия и потом спокойно наслаждаться гаджетом в полной мере. Именно такую зарядку получил смартфон Xiaomi, который всего за 40 минут заряжается с 0% зарядки до 100%. Правда, разработчикам пришлось немало потрудиться, чтобы гаджет получит такую скорость, но итоговый результат явно понравится активным пользователям. Такая мода на быструю зарядку нам явно нравится.

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