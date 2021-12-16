Xiaomi планирует разработать новую технологию дисплеев

На этой неделе, компания Tianma Microelectronics объявила что она подписала новое соглашение о сотрудничестве с Xiaomi. В соответствии с этим новым соглашением обе компании будут стремиться изучать и разрабатывать новые технологии дисплеев в новой совместной лаборатории.

Этот новый объект будет включать в себя независимые лаборатории, которые будут полагаться на обширные ресурсы китайского технологического гиганта в области потребительской электроники и инновационной платформы Tianma для технологии дисплеев следующего поколения (Via PanDaily ). Кроме того, новая лаборатория также будет работать напрямую с вышестоящими и нижними звеньями производственной цепочки, чтобы улучшить свои возможности в области разработок. Целью является разработка новой технологии тонких, легких, портативных и энергоэффективных дисплеев, а также коммерциализация их массового производства.