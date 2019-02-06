Xiaomi троллит Samsung Galaxy M20 за низкую производительность

Судя по всему, в Xiaomi действительно считают новую линейку Samsung Galaxy M реальным конкурентом своим бюджетным смартфонам. Как иначе объяснить появление второго выпуска антирекламы Galaxy M20. Если в первом выпуске китайцы критиковали дисплей, то во втором они смеются над слабой производительность корейца. Redmi Note 7 и его процессор Qualcomm Snapdragon 660 набирают в AnTuTu 143 000 баллов, а Galaxy M20 – 123 000 баллов. Здесь стоит добавить, что новинка Samsung уже продается в Индии, а Redmi Note 7 еще даже не имеет точной даты выхода. Скорее всего, в следующий раз жертвой нападок китайских троллей станет сдвоенная (13+5 Мп) камера Galaxy M20, которая по цифрам явно уступает Redmi Note 7 с его 48 Мп главным модулем.