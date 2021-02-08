Китайский технологический гигант Xiaomi выпустил 75-дюймовый смарт-телевизор Mi TV Q1. Этот телевизор стал самым премиальным телевизором бренда с экраном QLED 4K.

Смарт-телевизор оснащен массивной 75-дюймовой панелью дисплея и использует технологию квантовых точек, а также систему Android TV 10 и улучшенные возможности Smart TV. Xiaomi Mi TV Q1 предлагает реалистичные кинематографические впечатления благодаря дисплею с разрешением 4K UHD и технологии квантовых точек.

Смарт-телевизор Xiaomi Mi TV Q1 - поддерживает 100% цветовой диапазон NTSC с 1,07 миллиардами цветовых вариаций и 1024 различными цветовыми оттенками. Телевизор оснащен 192 зонами полного динамического локального затемнения, которая поддерживает непревзойденную контрастность изображения, достигая звездного коэффициента контрастности 10 000: 1. Ещё есть поддержка Dolby Vision и HDR10+, который предлагает расширенный динамический диапазон и яркие цвета для максимального впечатления от просмотра.

Компания заявила, что в телевизор оснащен мощной частотой обновления 120 герц и автоматическим режимом низкой задержки (ALLM), что делает его хорошим 4K-телевизором как для геймеров, так и для стримеров. Mi TV Q1 предлагает впечатляющую акустику, это кинематографический звук из стереосистемы мощностью 30 Вт, в которой используются шесть динамиков - два высокочастотных динамика и четыре низкочастотных динамика - для кристально чистого звука. Smart TV также поддерживает Dolby AudioTM и DTS-HD для улучшения звука.

Mi TV Q1 75 будет доступен для покупки по рекомендованной розничной цене 1299 евро с марта 2021 года.