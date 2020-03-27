Xiaomi выпустила A1 и A1 Pro

С недавних пор компания Xiaomi достаточно интересно поступила с производством новой техники — транспортных средств. Речь не идет про автомобили, пока что, но вот с самокатами и прочими подобными устройствами компания работает довольно активно. И вот сейчас компания выпустила в продажу свои новые устройства под названием A1 и A1 Pro. Они выглядят достаточно просто, но позволяют с комфортом передвигаться по городу, ездить на работу или в магазин за покупками. В теплое время года это отличная возможность экономить на такси или бензине, если у вас личное авто, и довольно активно ездить по делам расходуя всего лишь электричество. В этом плане A1 и A1 Pro очень круты и если у вас давно была такая мечта, то стоит посмотреть на эту новинку.