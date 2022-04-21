Xiaomi выпустила беспроводной моющий пылесос Mijia Dual-Brush

Xiaomi расширяет ассортимент устройств для уборки дома представив новый беспроводной пылесос для мытья полов MIJIA с двумя щетками.

Xiaomi Mijia Dual-Brush получил инновационный дизайн с двумя щетками. Передняя щетка смывает грязь спереди, а задняя щетка вытирает пятна сзади, тем самым повышая эффективность уборки. Передняя роликовая щетка может принимать форму краев стены или других препятствий, чтобы эффективно очищать края, где пол соприкасается со стеной. Кроме того, при уборке в труднодоступных местах, например под диваном или под кроватью, беспроводная швабра с двойной щеткой MIJIA может быть отрегулирована так, чтобы она принимала горизонтальное положение с толщиной горизонтального положения 13 см. В этом состоянии он также поддерживает вращение вверх и вниз на 90°. Устройство можно оставить вертикально в любое время и в любом месте. Он также автоматически останавливается, когда вода заканчивается или степень загрязнения высока, и издает звуковой сигнал, чтобы напомнить пользователю о необходимости уборки. Оснащается пылесос встроенным баком для очистки воды на 420 мл. Моющий пылесос может работать до 35 минут без подзарядки.

Начальная цена краудфандинга составляет 899 юаней (139 долларов).
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