Xiaomi выпустила беспроводную зарядку

В последнее время многие производители смартфонов стали оборудовать свои гаджеты беспроводной зарядкой, которая позволяет пользователю не использовать проводы вообще. Для этого достаточно поставить гаджет на специальную зарядную станцию, которая будет передавать заряд на специальный контакт на тыльной стороне гаджета. Теперь вот компания Xiaomi официально представила свой вариант беспроводной зарядки всего за 16 долларов. Это очень дешево на самом деле и если вы давно хотели нечто подобное, то обязательно стоит уделить внимание поиску модели. Вскоре она будет представлена и на нашем рынке, либо же просто закажите ее из интернета. Очень крутой гаджет за вполне разумные деньги, который сделает жизнь чуть проще и легче.