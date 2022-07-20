Xiaomi выпустила кнопочный телефон Qin F22 Pro с сенсорным экраном Xiaomi объявила о выпуске кнопочного телефона с сенсорным экраном Qin F22 Pro. Qin F22 Pro оснащен 3,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 640 x 960 пикселей и частотой 60 Гц. Телефон имеет большие физические кнопки, чипсет MediaTek G85, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 64 ГБ флэш-памяти вместо 128 ГБ, как сообщалось ранее. В телефоне установлена ​​2-мп фронтальная камера, которая расположена в правом нижнем углу передней панели. Основная камера представлена 8-мп датчиком Sony IMX219. Питает устройство аккумулятор емкостью 2150 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Qin F22 Pro работает на операционной системе Android 12. Qin F22 Pro оснащен 3,5-дюймовым сенсорным ЖК-экраном с разрешением 640 x 960 пикселей и частотой 60 Гц. Телефон имеет большие физические кнопки, чипсет MediaTek G85, 4 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и 64 ГБ флэш-памяти вместо 128 ГБ, как сообщалось ранее. В телефоне установлена ​​2-мп фронтальная камера, которая расположена в правом нижнем углу передней панели. Основная камера представлена 8-мп датчиком Sony IMX219. Питает устройство аккумулятор емкостью 2150 мАч с поддержкой зарядки 10 Вт. Qin F22 Pro работает на операционной системе Android 12. Стоимость Xiaomi Qin F22 Pro составляет 150 долларов. Стоимость Xiaomi Qin F22 Pro составляет 150 долларов. Автор - Рамиль Хакимуллин . Размещено: Сегодня 12:41 . Продукт - Xiaomi Qin F22 Pro

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