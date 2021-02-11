Xiaomi выпустила смарт-телевизор Mi TV Q1

Xiaomi выпустила 75-дюймовый телевизор смарт-телевизор Mi TV Q1. Телевизор имеет безрамочную конструкцию с невероятным углом обзора 178 градусов. Дисплей с разрешением 4K UHD поддерживает 100% цветовой диапазон NTSC. Частота обновления экрана составляет 120 Гц.

Новый телевизор поддерживает технологию Dolby Vision и HDR10 + предлагает расширенный динамический диапазон и яркие цвета для максимального впечатления от просмотра. Xiaomi Mi TV Q1 оснащен стереосистемой мощностью 30 Вт, в основе которого лежит два высокочастотных динамика и четыре низкочастотных динамика. Кроме того, смарт телевизор поддерживает Dolby AudioTM и DTS-HD для лучшего звука в наушниках. Xiaomi Mi TV Q1 работает с голосовыми помощниками, такими как Google Assistant и Amazon Alexa.

Xiaomi Mi TV Q1 будет доступен по цене 1299 евро с марта этого года.