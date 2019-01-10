Xiaomi выпустила смартфон Redmi Note 7 с продвинутой камерой и ценой 147 долларов

Компания Xiaomi выпустила смартфон своего нового суббренда Redmi Note 7 с продвинутой 48 Мп камерой. Гаджет оборудован 6,3-дюймовым экраном с разрешением 2340 на 1080 пикселей и соотношением сторон 19,5:9. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 660. За питание аккумулятора отвечает батарея емкостью на 4000 мА.ч. Работает новинка под управлением предустановленной операционной системы Android 9.0 Pie. Предусмотрены сканер отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъем и гнездо USB Type-C. Продажи Redmi Note 7 ожидаются в ближайшее время. Стоимость смартфона составит от 147 долларов в зависимости от модификации.