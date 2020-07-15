Xiaomi выпустила в продажу Mi Smart Band 5

Мы все привыкли к тому, что компания Xiaomi выпускает достаточно качественные продукты и способна продавать потенциального покупателя чем-то за разумные деньги. Теперь вот производитель представил умный браслет Mi Smart Band 5, который выглядит очень привлекательно, обладает сенсорным дисплеем с цветной матрицей и большим набором дополнительных бонусов. Основное преимущество продукта, конечно же, в стоимости, ведь пользователь может с максимальным комфортом получить крутой продукт и не думать о том, что ему нужно для этого потратить очень много денег. В этом случае конкурентов у Mi Smart Band 5 практически нет, так как компания сделала упор на доступности. Ожидаем поставок гаджета на территории России и тогда поговорим.