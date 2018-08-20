Xiaomi выпустила в продажу планшет Mi Pad 4 Plus с 10,1-дюймовым экраном

В продажу вышел планшетный компьютер Xiaomi Mi Pad 4 Plus с 10,1-дюймовым экраном и разрешением 1920 на 1200 точек. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 660 разработки Qualcomm и 4 Гбайт ОЗУ. Камеры аппарата имеют разрешение 13 МП и 5 МП. Емкость аккумулятора равна 8620 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Предусмотрены модули беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0. Стоимость новинки составляет от 1899 юаней (275 долларов) в зависимости от конфигурации.