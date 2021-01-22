Xiaomi выпустит Mi 10 на Snapdragon 870

Сегодня, 22 января, известный источник информации сообщил, что Xiaomi, по всей видимости, работает над новой моделью смартфона серии Mi 10, которая будет оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 870. Поставщик секретной информации заявил, что Xiaomi тестирует вариант прототипа, который в настоящее время работает на новом чипсете. Для тех, кто не знает, Snapdragon 870 был впервые объявлен для запуска с Motorola Edge S. Это новый чипсет от Qualcomm, который находится между процессорами Snapdragon 865 и Snapdragon 888. Чипсет использует улучшенную версию ядер процессора Kyro 585, которая может достигать тактовой частоты до 3,2 ГГц. Это самая высокая тактовая частота, когда-либо достигнутая на архитектуре A77. В настоящее время ожидается, что многие другие компании также выпустят свои устройства с новым чипом, включая такие бренды, как OPPO, OnePlus, iQOO и другие.

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