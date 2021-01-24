Xiaomi выпустит Mi 10 с процессором Snapdragon 870

Китайская компания Xiaomi работает над новой моделью смартфона серии Mi 10, которая будет оснащена новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 870.

По слухам сети, компания тестирует ариант прототипа, который в настоящее время работает на новом процессоре. Новый процессор использует улучшенную версию ядер процессора Kyro 585, которая может достигать тактовой частоты до 3,2 ГГц. Это самая высокая тактовая частота, когда-либо достигнутая на архитектуре A77. В настоящее время ожидается, что многие другие компании также выпустят свои устройства с новым чипом, включая такие бренды, как OPPO, OnePlus, iQOO и другие.

К сожалению, на данный момент это всего лишь неподтвержденные слухи сети, остается лишь дождаться официального объявления компании.