Xiaomi выпустит корпус для ПК

Компания Xiaomi, вероятно, выпускает буквально любую электронику, которая только может прийти вам на ум — от смартфонов и игровых мониторов до холодильников и стиральных машин. Безусловно, всё это производит не сама Xiaomi, а компании-партнёры, которые платят процент за то, чтобы продавать свою продукцию под известным брендом, набирая популярность за пределами Китая. И теперь производитель решил выйти на рынок компьютерных компонентов, который, на самом деле, покорить будет относительно легко, ведь здесь нет такой внушительной конкуренции и некоторые компоненты системы не требуют вложения в разработку и исследования. Например, компания решила выпустить на рынок компьютерный корпус для компактного ПК — она пока что не поступил в продажу, но выглядит круто.

Корпус действительно достаточно компактный, так что поместить в него крупную материнскую плату у вас точно не выйдет, плюс нужно понимать, что производитель делает упор на доступность как минимум для первой партии. Соответственно, компания поставит на рынок корпус для сборки небольшого ПК, сделает его недорогим и посмотрит на то, как его будут покупать. Если всё пройдёт гладко, то пользователи вскоре получат целую серию корпусов такого формата, а если нет — Xiaomi просто уйдёт в другую нишу. Но нам бы очень хотелось, чтобы у гиганта всё получилось, так как это позволит с удовольствием собирать компьютер из доступных комплектующих и при этом не думать о качестве или завышенной стоимости.
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