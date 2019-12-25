Xiaomi выпустит наушники с активным подавлением шума

На просторах интернета появилась информация о том, что компания Xiaomi готовит к релизу свои новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением Mi Noise Cancelling Wireless Headphones. Главная фишка устройства именно в возможности подавлять шумы окружающего мира — вы можете совершенно спокойно слушать музыку на улице или в шумном помещении, не теряя при этом в качестве или громкости. Довольно интересное решение, которое приносит море удовольствия от прослушивания музыки. Вопрос только в стоимости этого гаджета, ведь если наушники будут дорогими, то их никто не будет покупать даже при очень высоком качестве звучания. Но, мы пока что не знаем о стоимости и можем лишь догадываться, что разработчики назовут на релизе.