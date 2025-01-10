Xiaomi выпустит планшет на Snapdragon 8 Elite

Удивительно, но флагманские Android-планшеты, оснащённые новейшим и самым мощным на текущий момент мобильным процессором от компании Qualcomm, появляются в новостях крайне редко, даже несмотря на то, что флагманские смартфоны получают обновления до топовых систем на кристалле буквально каждый год. Но на данный момент ни один планшет не использует топовый мобильный процессор Snapdragon 8 Elite, так что конкурировать с решениями от компании Xiaomi достаточно проблематично — им просто не хватает производительности в играх и приложениях. Но, судя по информации из сети, это может измениться, если новый слух от достаточно надёжного инсайдера окажется правдой. Согласно его информации, компания Xiaomi работает над новым планшетом на базе процессора Snapdragon 8 Elite, и этот мощный гаджет может быть представлен уже в конце этого года.

К сожалению, подробностей о новинке пока что нет. С другой стороны, использование столь дорогого мобильного процессора автоматически подразумевает, что остальные характеристики устройства также будут на высочайшем уровне. Можно ожидать большой экран с высоким разрешением, не менее 8 ГБ оперативной памяти (а возможно даже 12 или 16 ГБ), а также аккумулятор ёмкостью более 10000 мАч. В этом случае планшет действительно будет интересным, особенно в плане работы с графикой, да и поиграть на нём можно будет с полным комфортом. Вопрос только в стоимости, потому что если новинка будет дороже iPad Pro, то никто его не купит.
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