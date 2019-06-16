Xiaomi выпустит смартфон Redmi с 64-мегапиксельной основной камерой

По сообщению инсайдера Ice Universe, китайский производитель готовит смартфон Redmi, который получит модуль основной камеры ISOCELL Bright GW1 на 64 мегапикселя. Он может создавать 16-мегапиксельные фотографии в условиях недостаточной видимости. Кроме этого, датчик поддерживает HDR в реальном времени до 100 децибел, съёмку Slow-Motion видео с разрешением 1080p (480 кадров в секунду) и технологию Super PD PDAF. К сожалению, подробных характеристик самого аппарата пока нет.

Учитывая, что массовое производства нового сенсора начнётся только во второй половине этого года, ждать первый смартфон с этим модулем стоит в ноябре или декабре.