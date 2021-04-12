Xiaomi выпустит три новых планшета

Xiaomi взяла перерыв в производстве планшетов на несколько лет, но в этом году планирует вернуться сразу с тремя новыми планшетами. Согласно новому отчету, три новых планшета Xiaomi будут оснащены чипсетами Qualcomm Snapdragon серии 800.

Информация поступила из учетной записи Twitter @xiaomiui, в которой описывается, что компания представит три модели под кодовыми именами "Enuma", "Elish" и "Nabu" с номерами моделей K81, K81A и K82 соответственно.

Планшеты будут иметь IPS-дисплеи с разрешением 2560 x 800 и частотой обновления 120 Гц. Эти дисплеи будут иметь уровень яркости 410 нит. Планшет под кодовым названием Enuma будет иметь 48-мегапиксельную основную заднюю камеру, а два других - 12-мегапиксельную. Все три будут иметь четыре задние камеры, включая сверхширокую камеру, макро камеру и камеру глубины. За производительность планшетов будет отвечать процессор Snapdragon 870 и на одном из них будет процессор Snapdragon 860. Также все три планшета должны запускаться под линейкой Mi Pad, больше информации пока что нет.