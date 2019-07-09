Xiaomi выпустит умную колонку

Появилась информация о том, что компания Xiaomi планирует в ближайшем будущем выпустить в продажу новую умную колонку, которая будет поддерживать протокол подключения Bluetooth 5.0. Это позволит расширить область применения устройства и увеличить радиус действия колонки — вы сможете подключать свой смартфон к колонке с довольно большого расстояния и передавать звук хоть с другого конца тренажерного зала. Это большой плюс, который действительно позволяет не переживать о радиусе и прочих мелочах. Про качество звука пока что говорить рано, ведь если устройство будет бюджетным, то ожидать какого-то серьезного качества не стоит. Это явно продукт не для заядлых меломанов, которые слушают инструментальную музыку высокого качества.