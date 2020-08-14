Xiaomi выпустит умную стиральную машинку

Компания Xiaomi выпускает свои новинки буквально во всех сегментах рынка электроники, предоставляя геймерам возможность наслаждаться качеством продукции за вполне разумные деньги. При этом у производителя вовсе нет проблем с качеством гаджетов несмотря на то, что у этой компании ассортимент устройств просто невероятный. Теперь пришло время поговорить о более бытовых продуктах вроде стиральных машин — производитель хочет выпустить свою умную новинку в Индии как раз в этом сегменте. Пока что нет точных данных о том, что именно умного будет у данной новинки, но мы приблизительно понимаем, какие функции дают стиральные машинки конкурентов. Так что можно смело говорить о том, что производитель делает нечто качественное за разумные деньги.