Xiaomi вкладывает 7 миллиардов в инновации

В последнее время производители смартфонов, планшетов, ноутбуков и прочей важной электроники стали делать серьезный упор на разработку новых технологий, ведь это позволяет уделывать конкурентов и привлекать покупателей новыми фишками или возможностями своих продуктов. Ранее Xiaomi не делала особую ставку на новые технологии — главная фишка бренда всегда заключалась в низкой стоимости и прочих преимуществах доступных устройств. Теперь же производитель планирует вложить в разработку новых технологий для умного дома, смартфонов и интернета вещей, ведь это даст совершенно новые возможности для работы с любого рода задачами и контентом. Вопрос только в том, не вырастет ли стоимость гаджетов из-за этой инвестиции.