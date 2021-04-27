Xiaomi запускает серию Mi 11X в Индии

Китайская компания Xiaomi запустила серию Mi 11X в Индии. В эту серию вошли два смартфона: Mi 11X и Mi 11X Pro.

Символ "X" в названии модели указывает на производительность устройства Xtreme, функцию Xceptional Display и дизайн Xquisite. Смартфоны также входят в линейку продуктов компании "Сделано в Индии" и поддерживают местные функции, такие как система позиционирования NavIC.

Mi 11X и Mi 11X Pro имеют одинаковый E4 AMOLED дисплей с максимальной яркостью 1300 нит. Дисплей также поддерживает высокую частоту обновления 120 Гц и частоту дискретизации касания 360 Гц. 6,67-дюймовая E4 AMOLED панель также поддерживает HDR 10+ и имеет разрешение FHD +.

Смартфон Mi 11X Pro оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 888, который работает в паре с 8 ГБ оперативной памятью LPDDR5 и 128/256 ГБ хранилищем UFS 3.1.

Mi 11X свою очередь получил процессор Qualcomm Snapdragon 870 в паре с 6/8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Серия Mi 11X питается от большой батареи емкостью 4520 мАч, которая также поддерживает быструю зарядку 33 Вт.

Mi 11X Pro предлагает тройной модуль камеры с 108-мегапиксельным основным датчиком, который сочетается с 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельной макро-камерой. Mi 11X также оснащен тройной камерой, но с 48-мегапиксельным основным датчиком, а также 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом и 5-мегапиксельной макро-камерой.

Xiaomi Mi 11X:

  • Mi 11X (6 ГБ + 128 ГБ) - 400 долларов США
  • Mi 11X (8 ГБ + 128 ГБ) - 427 долларов США

Xiaomi Mi 11X Pro:

  • Mi 11X Pro (8 ГБ + 128 ГБ) - 534 доллара США
  • Mi 11X Pro (8 ГБ + 256 ГБ) - 561 долларов США
Комментарии и отзывы Xiaomi Mi 11X
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