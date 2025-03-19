Xiaomi заработала за год 50 миллиардов долларов

Компания Xiaomi представила финансовые результаты за четвёртый квартал 2024 года и весь прошлый финансовый год — оказалось, что компания достигла рекордного дохода в 50,5 миллиарда долларов, что на 35% больше по сравнению с предыдущим годом. Это было обеспечено внушительными результатами во всех сегментах — смартфоны, электрические автомобили, устройства IoT и интернет-услуги компании продаются очень хорошо. Доход от продаж смартфонов составил 26,5 миллиарда долларов, то есть 52% от общего объёма выручки производителя. Всего в 2024 году Xiaomi продала 169 миллионов устройств, став одним из трёх крупнейших производителей смартфонов в 56 странах мира. Отчёт подчеркнул успешную тенденцию по премиализации продуктов, что позволило Xiaomi укрепить позиции на премиальном рынке.

Xiaomi захватила 24,3% рынка в ценовом сегменте 550–700 долларов и 9,7% в сегменте 700–850 долларов, хотя раньше бренд предпочитал более доступные сегменты. Глобально экосистема Xiaomi насчитывает 700 миллионов активных пользователей в месяц, из которых 170 миллионов находятся в Китае. Это число включает пользователей смартфонов, владельцев умных устройств для дома, носимых гаджетов и даже автомобилей. Что касается электрических автомобилей, то Xiaomi увеличивала объёмы поставок с каждым кварталом, в итоге продав 136854 автомобиля в 2024 году. После того, как компания достигла отметки в 200000 единиц, цель на 2025 год была пересмотрена и теперь составляет 350000 автомобилей за финансовый год.
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