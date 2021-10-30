Xiaoxin Pad Pro 12.6 получит дисплей на 120 Гц

Lenovo планирует выпустить новый планшет Xiaoxin Pad Pro 12.6 уже совсем скоро, 2 ноября. И в преддверии презентации планшет несколько раз тизерили в интернете, а сегодня компания поделилась некоторыми сведениями о частоте обновления дисплея. Хотя ранее ходили слухи, что Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 будет иметь экран с высокой частотой обновления 120 Гц, теперь производитель подтвердил это абсолютно официально. Он будет иметь экран с высокой частотой обновления и сертификацию Frame Sharing Ultra HD. Кроме того, устройство будет поддерживать потоковую передачу с высокой частотой обновления на платформе потокового видео Youku, но это будет интересно и полезно только жителям Азии. Помимо частоты обновления, подтверждаются и другие характеристики дисплея. Планшет будет оснащен 12,6-дюймовым экраном E4 AMOLED с более тонкими рамками.

Он будет иметь разрешение 2560 x 1600 пикселей и яркость 600 нит, плюс устройство будет иметь 100% цветовую гамму DCI-P3 и сертификат TUV Rheinland (защита глаз от вредного излучения). Помимо частоты обновления 120 Гц, планшет также должен иметь частоту дискретизации касания 360 Гц. Также Lenovo Xiaoxin Pad Pro 12.6 будет оснащен 13-мегапиксельным датчиком основной и 5-мегапиксельной второстепенной камерой на задней панели, а на передней панели установлен 8-мегапиксельный сенсор и датчиком ToF. Кроме того, смартфон будет оснащен процессором Qualcomm Snapdragon 870 в сочетании с оперативной памятью LPDDR5 и встроенным хранилищем UFS 3.1.