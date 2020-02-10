Xigmatek Athena выглядит практично

Официально представлен новый компьютерный корпус Xigmatek Athena, который не только выглядит достаточно привлекательно, но еще и может похвастаться весьма практичными решениями производителя. К примеру, на лицевой панели можно заметить сплошную панель из пластика, которая вроде как полностью перекрывает поток воздуха на передние вентиляторы, однако на самом деле по краю устройства расположена декоративная сетка, которая пропускает воздух в необходимом объеме для вентиляторов. Также порадовала стеклянная панель на правой грани, которая смотрится довольно привлекательно и при этом позволяет вам легко получать доступ к своим комплектующим ПК, дабы провести какое-то обслуживание или замену компонента. Это очень классный корпус.