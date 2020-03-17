Xigmatek Perseus для настоящих геймеров

В последнее время производителям компьютерных корпусов достаточно тяжело придумать, как именно привлекать внимание пользователей. Ведь компьютерные корпуса не покупают так часто, чтобы пользователь раз в год шел в магазин за новинкой, а это существенно усложняет процесс привлечения внимания аудитории. С релизом корпуса Xigmatek Perseus стало понятно, что можно увлечь потенциального покупателя, если делать корпус, который очень сильно выделяется на фоне остальных и требует от игрока настоящего мужества при покупке. Это не корпус, а настоящий космический корабль, в котором можно собрать своего игрового монстра и потом играть в любимые игры на максимальных настройках. Вопрос только в стоимости, которая пока что в секрете.