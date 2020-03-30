Представлен ПК-корпус открытого типа Xigmatek Perseus

Компания Xigmatek пополнила ассортимент корпусов моделью Perseus, которая может похвастаться агрессивным дизайном открытого типа. Новинка характеризуется размерами 610:230:540 мм, боковыми панелями из закаленного стекла, поддержкой системных плат типоразмера до ATX, видеокарт длиной до 40 см, процессорного кулера высотой до 17 см, блока питания длиной до 18 см, трех 2,5- и одного 3,5-дюймового накопителя, пяти 120-мм вентиляторов, жидкостной системы охлаждения с радиаторами длиной 240 мм и 120-мм. Цена корпуса и дата начала продаж пока не раскрываются.