Xigmatek Trident с тремя полосами подсветки

Производителям компьютерных корпусов достаточно тяжело привлекать к себе внимание пользователей по одной простой причине — мы все уже видели, все знаем и простыми решениями такого покупателя не удивить никак. Однако есть производители, которые все еще стараются показать нечто удивительное. Например, ярким примером крутого корпуса можно назвать новинку Xigmatek Trident, которая не только выглядит достаточно круто и дорого, но и оборудована несколькими уникальными решениями. Так, к примеру, на лицевой панели устройства расположена подсветка из трех полос, которые можно настроить по вашему желанию, а позади них расположены еще и дополнительные вентиляторы, которые тоже подсвечиваются. То есть, корпус и правда крутой.