Xperia XA2 Plus мощный смартфон

Дактилоскопический сканер встроен в тыльную панель аппарата. Присутствует два слота для SIM-карт. Батарея устройства имеет емкость 3580 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Весит новый смартфон Sony 205 граммов, его размеры 157 x 75 x 9,6 мм.Электронная схема гаджета базируется на мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 630.Дисплей новинки имеет размер 6 дюймов и современное соотношение сторон 18:9, четкость изображения соответствует стандарту Full HD+. Главная камера снабжена большим объективом Exmor RS на 23 МП. Фронталка имеет на вооружении объектив с углом обзора 120 градусов, ее разрешение равно 8 МП. Программной средой для приложений выступает 8-я версия Android Oreo. Арсенал памяти представлен 4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и флэш-носителем на 32 ГБ/64 ГБ. В наличии имеется слот microSD, который позволяет увеличить объем еще на 400 ГБ.Стоимость смартфона составит 130 долларов.