Xperia XA2 Plus мощный смартфон

2018-07-15, Автор - Мария Шмелева; Продукт - XA2 Plus; [95]
Дактилоскопический сканер встроен в тыльную панель аппарата. Присутствует два слота для SIM-карт. Батарея устройства имеет емкость 3580 мАч и поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0. Весит новый смартфон Sony 205 граммов, его размеры 157 x 75 x 9,6 мм.Электронная схема гаджета базируется на мобильном чипсете Qualcomm Snapdragon 630.Дисплей новинки имеет размер 6 дюймов и современное соотношение сторон 18:9, четкость изображения соответствует стандарту Full HD+. Главная камера снабжена большим объективом Exmor RS на 23 МП. Фронталка имеет на вооружении объектив с углом обзора 120 градусов, ее разрешение равно 8 МП. Программной средой для приложений выступает 8-я версия Android Oreo. Арсенал памяти представлен 4 ГБ/6 ГБ «оперативки» и флэш-носителем на 32 ГБ/64 ГБ. В наличии имеется слот microSD, который позволяет увеличить объем еще на 400 ГБ.Стоимость смартфона составит 130 долларов.


Комментарии:
Самый дорогой вариант Xiaomi Mi A2...
Самый дорогой вариант Xiaomi Mi A2Компания Xiaomi готовит смартфон среднего класса. Программным интерфейсом послужит Android версии 8.1 Or...
Недорогой девайс Meizu M6T...
Недорогой девайс Meizu M6TРабочей средой для программного обеспечения служит 7-й релиз Android Nougat с графической надстройкой обо...
BlackBerry Ghost смартфон с улучшенной д...
BlackBerry Ghost смартфон с улучшенной дИсточники также указывают на усовершенствованную конструкцию камер, которая превосходит по параметрам кам...
Redmi 6A недорогой смартфон ...
Redmi 6A недорогой смартфон Данный смартфон перенял эстафету у модели Redmi 5 A. Дисплей устройства имеет разрешение 1440 х 720 пиксе...
Смартфон Meizu 15 Plus ориентированный н...
Смартфон Meizu 15 Plus ориентированный нГлавная камера с функцией трехкратного оптического зума получила два объектива на 20 МП и 12 МП. У фронта...
ZTE Nubia Z18 топовый смартфон...
ZTE Nubia Z18 топовый смартфонКомпания ZTE выпустит мощный смартфон в этом году. Прежние утечки указывали на сдвоенную тыльную камеру ...
Vivo Y81смартфон средней ценовой категор...
Vivo Y81смартфон средней ценовой категорБатарея гаджета имеет емкость 3260 мАч, но в смартфоне есть система энергосбережения на базе искусственно...
Oppo A3s дешевый смартфон...
Oppo A3s дешевый смартфонКомпания Oppo выпустит полноэкранный смартфон. Размер диагонали экрана остался на уровне 6,2 дюйма, а ем...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкойОбзор REDRAGON ASURA. Игровая клавиатура с подсветкой
Обзор OKLICK 790G IRON FORCE. Лучшая игровая клавиатура за доступную стоимостьОбзор OKLICK 790G IRON FORCE. Лучшая игровая клавиатура за доступную стоимость
Обзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220VОбзор Cactus CS-PBHTBP-20800. Внешняя батарейка с Quick Charge 3.0 и розеткой 220V
Обзор Ippon Back Basic 1050 Schuko. Источник бесперебойного питанияОбзор Ippon Back Basic 1050 Schuko. Источник бесперебойного питания
Обзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздухаОбзор Dyson Pure Cool. Напольный вентилятор с фильтрацией воздуха
Предварительный обзор Sharkoon Skiller S...
Предварительный обзор Sharkoon Skiller SСовременная игровая периферия предоставляет пользователю возможность купить подходящий продукт и получить...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезом...
Предварительный обзор Oppo A5. С вырезомВ последнее время практически все производители мобильных телефонов стали активно складывать ресурсы не в...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый ди...
Предварительный обзор Vivo Z1i. Новый диПользователи стремятся получить самый современный дизайн смартфона, ведь говорить о производительности се...
Обзор Mimo. Учимся программировать...
Обзор Mimo. Учимся программироватьСовременный мир и развитие интернета позволяют научиться программировать в довольно короткие сроки без из...
Предварительный обзор AOC V2 Series. Шик...
Предварительный обзор AOC V2 Series. ШикВ последнее время производители мониторов стали активно работать в направлении дизайна. Дело в том, что к...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем вр...
Обзор Ball's Journey. Шикарно убиваем врНам очень нравятся казуальные игры, которые можно в любой момент запустить, поиграть пару секунд, а потом...
Minima - смартфон с кредитку, который вс...
Minima - смартфон с кредитку, который вс9 июля 2018 года, известный французкий дизайнер Пьеррик Ромёф показал всему миру смартфон размером с кред...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. О...
Предварительный обзор Deepcool Fryzen. ОСовременные системы охлаждения уже достигли если не пика, то очень высокой планки в развитии. Производите...
Обзор Westworld. Скучная копия...
Обзор Westworld. Скучная копияWestworld сразу на момент релиза освистали со всех сторон. Фанаты сразу заметили сходство игровых механик...
Предварительный обзор Vivo Z10. Идеальны...
Предварительный обзор Vivo Z10. ИдеальныВ последнее время на рынке появилось очень много интересных смартфонов, но подавляющая их часть является ...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплее...
Обзор Smashing Four. Шикарный мультиплееМобильные игры постепенно становятся все более и более популярными в разрезе мультиплеера. Это раньше, го...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 Lit...
Предварительный обзор Xiaomi YU Y720 LitКомпания Xiaomi длительное время показывала довольно странные продукты. Сначала чехол для защиты от влаги...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor