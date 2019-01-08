Xperia XZ4 и его функции

Компания Sony выпустила смартфон с огромным дисплеем. Экран нового смартфона имеет размер диагонали 6,55 дюйма. В его верхней части расположен вырез, где установлены два оптических сенсора селфи-камеры и датчик приближения. Слухи приписывают гаджету новейший флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 855, флэш-массив объемом до 256 ГБ и 6 ГБ «оперативки». Инсайдеры также говорят о тыльной камере, включающей в себя три блока оптики, и сканере отпечатков пальцев, размещенном на боковой грани.На дисплее воспроизводится современный широкоформатный фильм в жанре фантастики «Тор: Рагнарек», где соотношение сторон составляет 21:9. Фактически кадр воспроизводится в уменьшенном масштабе, но без каких либо искажений. Более того, точность воспроизведения достигается без черных полос по краям дисплея. Таким образом, будущий пользователь, просмотрев ролик, сможет оценить, как смартфон Sony Xperia XZ4 воспроизводит широкоэкранные фильмы.О стоимости смартфона пока неизвестно.