Xtrfy и Rocket Jump Ninja представили игровую мышь Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail

Rocket Jump Ninja и шведские специалисты по игровому оборудованию Xtrfy объявили о своем сотрудничестве в выпуске новой сверхлегкой мыши. Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail была создана с нуля самим Зи Рыкоа.

MZ1 создана на основе опыта тестирования более 250 игровых мышей с одной целью: помочь геймерам лучше целиться. Мышка имеет симметричный дизайн, с небольшими изгибами по бокам, обеспечивая удобный захват мыши.

Название - Zy's Rail относится к направляющим вдоль верхней части мыши, что является ее наиболее определяющей особенностью, помогающей с комфортом, захватом и прицеливанием, но это также дань уважения классическому Rialgun в Quake, любимой игре Rocket Jump Ninja 22 года.

Мышь весит всего 56 граммов, при этом в ней установлены RGB-подсветка. Под оболочкой вы найдете 32-битный микроконтроллер ARM и датчик Pixart 3389. Xtrfy MZ1 разработана для правшей.

Предзаказ на игровую мышь Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail уже открыт.