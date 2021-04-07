Xtrfy и Rocket Jump Ninja представили игровую мышь Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail

Rocket Jump Ninja и шведские специалисты по игровому оборудованию Xtrfy объявили о своем сотрудничестве в выпуске новой сверхлегкой мыши. Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail была создана с нуля самим Зи Рыкоа.

MZ1 создана на основе опыта тестирования более 250 игровых мышей с одной целью: помочь геймерам лучше целиться. Мышка имеет симметричный дизайн, с небольшими изгибами по бокам, обеспечивая удобный захват мыши.

Название - Zy's Rail относится к направляющим вдоль верхней части мыши, что является ее наиболее определяющей особенностью, помогающей с комфортом, захватом и прицеливанием, но это также дань уважения классическому Rialgun в Quake, любимой игре Rocket Jump Ninja 22 года.

Мышь весит всего 56 граммов, при этом в ней установлены RGB-подсветка. Под оболочкой вы найдете 32-битный микроконтроллер ARM и датчик Pixart 3389. Xtrfy MZ1 разработана для правшей.

Предзаказ на игровую мышь Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail уже открыт.

Комментарии и отзывы Xtrfy MZ1 - Zy’s Rail
Новости:
ADATA представила ультрабук XPG XENIA Xe с графикой Intel Iris Xe

ADATA представила ультрабук XPG XENIA Xe на базе процессоров Intel 11-го поколения. Новинка соответствует...
LG Ultra Gear 17 получил графику GeForce GTX 1650 Ti

Компания LG пополнила ассортимент ноутбуков моделью Ultra Gear 17, которая оценена в 2000 долларов. Новин...
Ноутбук XMG Ultra 17 получил процессор Core i9-11900K

Компания Schenker пополнила ассортимент ноутбуков очень производительной моделью XMG Ultra 17, базовая ве...
15-дюймовый ноутбук Xiaomi Mi Laptop Pro появился в продаже

Компания Xiaomi выпустила в китайскую продажу 15-дюймовый ноутбук Mi Laptop Pro, которая оценена в 990 до...
Xiaomi Mi Notebook Pro 2021 будет очень тонким

Компания Xiaomi поделилась очередным тизером ноутбука Mi Notebook Pro 2021, который еще не был представле...
Обзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600KОбзор ASUS TUF GAMING Z590-PLUS WIFI. Лучшая материнская плата для Intel Core i5 11600K
Обзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутерОбзор Mercusys MR50G. Быстрый и недорогой двухдиапазонный роутер
Лучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 ProdigyЛучшие мембранные клавиатуры. Logitech G G213 Prodigy
Обзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панельюОбзор THERMALTAKE H330 TG Black (CA-1R8-00M1WN-00). Недорогой корпус с сетчатой лицевой панелью
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Vivo V2045 с Snapdragon 870 на подходе...
Vivo V2045 с Snapdragon 870 на подходеНовый смартфон компании Vivo с номером модели V2045 был замечен на платформе тестирования Geekbench с нов...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62...
Индийцы рассекретили Samsung Galaxy F62Индийский магазин Flipkart раскрыл дизайн и основные характеристики смартфона Samsung Galaxy F62, официал...
Xiaomi официально объявила о запуске Mi ...
Xiaomi официально объявила о запуске Mi Компания официально объявила, что новые модели серии Mi Notebook будут выпущены 29 марта. ...
Сменные насадки для щетки Oclean отдают ...
Сменные насадки для щетки Oclean отдают В последнее время умные зубные щетки пользуются повышенным спросом, а модель от компании Oclean буквально...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. ...
Обзор ASRock B550 TAICHI RAZER EDITION. В начале года мы проводили тестирование ASRock X299 TAICHI ...
Корпус SilverStone FARA H1 M поддерживае...
Корпус SilverStone FARA H1 M поддерживаеSilverStone представила Micro-ATX корпус FARA H1 M. Корпус получил сетчатую переднюю панель для обеспечен...
Redmi представила свой монитор...
Redmi представила свой мониторУ бренда Redmi от компании Xiaomi сегодня появился новый продукт — это первый монитор, который компания а...
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 12...
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 получит 12Китайские инсайдеры раскрыли некоторые характеристики флагманского планшета Samsung Galaxy Tab S8, которы...
Представлен смартфон Oppo Find X3...
Представлен смартфон Oppo Find X3Компания Oppo представила смартфон Find X3, одной из особенностей которого стал 6,7-дюймовый дисплей Sams...
Ubisoft купила разработчиков античита...
Ubisoft купила разработчиков античитаПоявилась информация о том, что компания Ubisoft приобрела разработчика античитерской системы GameBlocks....
Мобильные графические процессоры NVIDIA ...
Мобильные графические процессоры NVIDIA Компания NVIDIA подтвердила, что серия RTX 30 появится и на мобильных устройствах. NVIDIA подготовила сра...
Обзор Hisense 100L5F 100" (2020). Настоя...
Обзор Hisense 100L5F 100Для создания эффекта погружения при просмотре кино обязательным элементом является наличие огромного дисп...
Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?Обзор HUAWEI FreeBuds Pro. Самые удобные TWS-наушники для Android-смартфонов?
Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1Обзор Razer Base Station V2 Chroma. Подставка для наушников с ЦАП и USB 3.1
Обзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлажденияОбзор ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA. Тесты со сборкой кастомного охлаждения
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептовОбзор Candy CMXG20DR. Яркая микроволновая печь с базой рецептов
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor