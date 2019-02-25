ZTE Axon 10 Pro 5G технические характеристики

Технические характеристики ZTE Axon 10 Pro 5G включают Android 9 Pie, 6,47" AMOLED-экран с разрешением 2340х1080 точек (19,5:9), тройную камеру 48 Мп + 20 Мп ширик + 8 Мп телевик, 20-Мп фронталку, аккумулятор на 4000 мАч, порт USB Type-C 3.1, один слот nano-SIM, 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, сканер отпечатков пальцев в экране, стереодинамики, Hi-Fi-аудио начинку и звук DTS Ultra. Смартфон поступит в продажу в первом полугодии, его цена пока неизвестна. Единственной расцветкой будет синяя.Главная – и единственная – фишка смартфона вынесена в его название: смартфон поддерживает сети сотовой связи пятого поколения. Её обеспечивает встроенный в чипсет Snapdragon 855 модем X50. ИИ-возможности флагманского процессора активного используются смартфоном в различных фишках камеры, в том числе для захвата движения, распознавания сцен и имитации профессионального света в портретном режиме.О стоимости смартфона пока неизвестно.