ZTE Axon 10 Pro отправили на сертификацию

Некоторое время назад на просторах интернета появилась информация о смартфоне ZTE Axon 10 Pro, который вроде как должен стать новым флагманом китайской компании. Вскоре появилась информация о том, что это будет не просто гаджет, а смартфон с романным дисплеем. Теперь информация появилась — устройство показалось в данных о регистрации на лицензию и там указано, что диагональ дисплея смартфона составит 6,4 дюйма. Этого предостаточно, чтобы уделать потенциальных конкурентов по рынку, которые длительное время боятся перейти за пределы шести дюймов. С другой стороны, иных характеристик смартфона у нас пока что нет — они могут появиться позже, например, ведь компания их пока что комиссии не представила. Ждем анонса от ZTE.