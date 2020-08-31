ZTE Axon 20 5G получит квадрокамеру и ценник в $500

Сетевые источники поделились подробностями о первом смартфоне с подэкранной камерой ZTE Axon 20 5G, презентация которого ожидается уже 1 сентября. Итак, устройству прочат 6,92-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2460:1080 пикселей, восьмиядерный чипсет Snapdragon 765G с поддержкой 5G, до 8 ГБ оперативной памяти, до 128 ГБ флеш-памяти, фронтальную камеру разрешением 32 Мп, основную квадрокамеру с модулями разрешением 64 Мп, 8 Мп, 2 Мп и 2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4120 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 30 Вт и корпус с размерами 172,1:77,9:7,9 мм и массой 198 граммов. Ориентировочная цена смартфона составляет 500 долларов.

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