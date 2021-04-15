ZTE Axon 30 Pro оценен в 460 долларов

Сегодня компания ZTE анонсировала не только «сильнейший камерофон на рынке» Axon 30 Ultra, но и более простую модель Axon 30 Pro. Новинка характеризуется корпусом толщиной всего в 7,86 мм и массой 186 граммов, 6,67-дюймовым плоским AMOLED-экраном с кадровой частотой 144 Гц, частотой дискретизации 360 Гц, разрешением Full HD +, поддержкой HDR10+, 10-битного цвета и 100% охватом цветового пространства DCI-P3, топовой платформой Snapdragon 888, оперативной памятью LPDDR5 и флеш-памятью UFS 3.1, жидкостной системой охлаждения, тыльной квадрокамерой с модулями на 64 Мп (Sony IMX682), 64 Мп, 5 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, батареей ёмкостью 4200 мАч, поддержкой проводной зарядки на 65 Вт, двухдиапазонным GPS, Wi-Fi 6E и предустановленной ОС Android 11 с фирменной оболочкой MyOS. Смартфон можно будет купить с 19 апреля по цене в 459, 505 и 551 доллар за версии с 6/128, 8/128 и 8/256 ГБ памяти.